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D-Smart Sevgililer Günü’ne Özel Filmler Sunuyor

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TÜRKİYE’DE SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü özel aşk filmleriyle kutluyor. D-Smart’ın film kanalları MovieSmart Türk ve MovieSmart Classic, bu özel günde romantik çiftlere hitap edecek. D-Smart GO ise “Ne Haber ‘Aşk’tan” başlığı altında romantik içerikler sunacak.

MovieSmart Türk kanalı, 14:20’de başlayacak film serisi ile gece yarısına kadar sürecek etkinlikte aşk dolu anlar yaşatıyor. “Aşkın Beş Hali”, “Aşk Tutulması”, “Aşk Nerede?”, “Aşk Geliyorum Demez”, “Aşk Çağırırsan Gelir” ve “Seni Seviyorum” gibi filmler, izleyicilere aşkın coşkusunu sunacak.

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