D. Speirs Uyuşturucu Cezasına Çarptırıldı

DAVID SPIERS’İN PARA CEZASI

Güney Avustralya’daki Liberal Parti’nin geçmişteki liderlerinden David Speirs, “uyuşturucu tedarik etme” suçundan para cezasına çarptırıldı. Avustralya Yayın Kuruluşu’ndan alınan bilgilere göre, Speirs’e “Ağustos 2024’te iki kişiye uyuşturucu tedarik etme” suçlaması yöneltildi. Mart ayında suçunu kabul eden Speirs, Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu. Aleyhine çıkan kararda, mahkeme Speirs’i 5 bin 720 dolarlık para cezasına çarptırdı.

AİLE VE GÖREVDEN İSTİFA

Speirs, daha önce uyuşturucu kullandığına dair görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu iddia etti. Ancak suçunu kabul ettikten sonra parlamentodaki görevinden istifa etti. Bu durum, siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.