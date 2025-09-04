Haberler

D.Trump, Hamas’a 20 Esiri Serbest Bırak!

TRUMP’IN HAMAS’A ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a elinde bulunan 20 esiri serbest bırakması için çağrı yaptı. Trump, “O zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek” sözleriyle durumu değerlendirdi.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada “Hamas’a elindeki 20 esirin tamamını -2, 5 veya 7 değil- derhal serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek” dedi. Trump’ın bu ifadeleri, esirlerin durumuyla ilgili gelişmelerin hızlanabileceğini gösteriyor.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

