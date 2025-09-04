D.Trump, Hamas’a 20 Esiri Serbest Bırak!

TRUMP’IN HAMAS’A ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a elinde bulunan 20 esiri serbest bırakması için çağrı yaptı. Trump, “O zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek” sözleriyle durumu değerlendirdi.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada “Hamas’a elindeki 20 esirin tamamını -2, 5 veya 7 değil- derhal serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek” dedi. Trump’ın bu ifadeleri, esirlerin durumuyla ilgili gelişmelerin hızlanabileceğini gösteriyor.