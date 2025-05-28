D Vitamini Yaşlanmayı Yavaşlatır

Bilim insanları, D vitamini takviyelerinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, D vitamini alan bireylerde telomer kısalmasının belirgin şekilde azaldığı gözlemlendi. VITAL randomize kontrollü klinik deneyine dayanan araştırmada, düzenli D3 vitamini kullanan 1.054 katılımcının (55 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler) 5 yıl boyunca izlendiği ve yaşlanmanın yaklaşık 3 yıl geciktiği tespit edildi. Araştırma kapsamında Omega-3 yağ asitlerinin telomer uzunluğu üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığı belirlendi. Çalışmanın sorumlusu Dr. Haidong Zhu “Hedefli D vitamini takviyesinin biyolojik yaşlanmaya karşı umut verici bir strateji olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

D VİTAMİNİ ALMA YOLLARI

Günlük önerilen D vitamini takviyesi miktarı 400-800 IU olarak belirlendi. Bununla birlikte, takviyenin yanı sıra doğal kaynaklardan da D vitamini almanın mümkün olduğu ifade edildi. İşte D vitamini açısından zengin bazı doğal kaynaklar:

– Güneş ışığı

– Morina karaciğeri yağı

– Pişmiş kılıçbalığı ve somon

– Konserve ton balığı

– Sığır karaciğeri

– Yumurta sarısı

– D vitaminiyle zenginleştirilmiş süt