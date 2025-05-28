D Vitamini Yaşlanmayı Yavaşlatıyor

YENİ ARAŞTIRMA BULGULARI

Bilim insanları, D vitamini takviyelerinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatma potansiyelini ortaya koyuyor. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanan çalışma, D vitamini alan bireylerde telomer kısalmasının belirgin şekilde azaldığını gösteriyor. VITAL adlı randomize kontrollü klinik deneye dayanan bu araştırma, düzenli D3 vitamini kullanan 1.054 katılımcının (55 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler) 5 yıl süresince izlendiğini ve yaşlanmanın yaklaşık 3 yıl geciktiğini ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre, Omega-3 yağ asitlerinin telomer uzunluğu üzerindeki etkisi ise önemli bulunmuyor. Çalışmanın lideri Dr. Haidong Zhu, “Hedefli D vitamini takviyesinin biyolojik yaşlanmaya karşı umut verici bir strateji olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullanıyor.

D VİTAMİNİ KAYNAKLARI NELERDİR?

Günlük önerilen D vitamini takviye miktarı 400-800 IU olarak belirleniyor. Bunun yanında, D vitaminini doğal kaynaklardan da almak mümkün. İşte D vitamini açısından zengin bazı doğal kaynaklar:

– Güneş ışığı

– Morina karaciğeri yağı

– Pişmiş kılıçbalığı ve somon

– Konserve ton balığı

– Sığır karaciğeri

– Yumurta sarısı

– D vitaminiyle zenginleştirilmiş süt