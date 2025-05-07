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D100’De Kaza, İki Kişi Yaralandı

KAZA BİLGİLERİ

D100 Karayolu Esenyurt mevkiinde meydana gelen üç araçlı kazada iki kişi yaralandı. Kaza, saat 21.40’ta D100 karayolu Güzelyurt mevkiinde Büyükçekmece yönünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 34 MJD 750 plakalı otomobil, 34 GPS 034 plakalı araba ile çarpıştıktan sonra takla attı. Kazaya karışmamak için direksiyonu kıran 34 MC 0583 plakalı otomobilin sürücüsü ise refüje çarparak bariyerin üzerine çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde bulunan iki yaralı ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. E-5 Haramidere’den Büyükçekmece mevkiine giderken yolun iki şeridi ve yan yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yeniden yol trafiğe açıldı.

GENEL DURUM

İstanbul’da gerçekleşen bu kazada yaralıların durumu hakkında henüz daha fazla bilgi paylaşılmadı. Olay yeri güvenliği için gerekli önlemler alındı. Yolda yaşanan aksamalara yönelik trafik düzenlemeleri devam ediyor.

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