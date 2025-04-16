D100’de Otomobil Alev Aldı, Yangın Söndürüldü

Otomobil Alev Alev Yandı

Akyazı ilçesi D100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil, ani bir şekilde alev almaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip, otomobilinin yanışını çaresizlik içinde izlemeye başladı. Olay, Kızılcıkorman Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Yardım Eli Uzandı

Edinilen bilgilere göre, T.S. kontrolündeki 34 HD 5802 plakalı otomobil, Ankara istikametinde ilerlediği sırada motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Araç alev aldıktan sonra T.S. çaresiz bir şekilde yanışını izlerken, yoldan geçen diğer sürücüler, yangını fark ederek durdu ve yardım etti.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevleri söndürmek için çaba gösterdi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Ne yazık ki otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.