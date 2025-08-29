Haberler

D100’de otomobile çarpan hafif araç

KAZANIN DETAYLARI

Kocaeli D100 Karayolu’nda bir otomobilin lastiği patlayarak yolda durdu. Bu esnada, hafif ticari bir araç yolda bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı ve araçta bulunan 2 çocuk yaralandı. Olay, D100 Karayolu Dilovası rampası yakınında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 81 AAH 691 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle yolda durmak zorunda kaldı. Bu sırada seyir halinde olan İ.Ç.’nin kullandığı 41 ALH 203 plakalı hafif ticari araç, otomobile çarparak yan yattı.

Yan yatan araçta bulunan 2 çocuk yaralandı ve durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde bölgeye ulaşan ekipler, yaralı çocukları hastaneye kaldırarak tedavi süreçlerine başladı.

Kaza sonrası D100 Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik eski seyrine dönmeye başladı. Kaza, sürücülerin dikkatli olması gerektiği durumları bir kez daha gözler önüne serdi.

