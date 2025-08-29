Haberler

D100’de, Otomobile Hafif Araç Çarptı

D100 KARAYOLUNDAKİ KAZA DETAYLARI

Kocaeli D100 Karayolu üzerinde lastiği patlayan bir otomobile hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarak iki çocuğun yaralanmasına yol açtı. Kaza, D100 Karayolu Dilovası rampası civarında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE YARALILAR

Alınan bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 81 AAH 691 plakalı otomobilin lastiği patladığı için yolda durmak zorunda kaldı. Seyir halindeki İ.Ç. kontrolündeki 41 ALH 203 plakalı hafif ticari araç, durmakta olan otomobile çarpıp yan yattı. Yan yatan araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

İhbar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, ancak araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

