D100 Karayolu’nda Kaza Meydana Geldi

KAZA ANINDA İKİ YARALI

D100 Karayolu Esenyurt mevkiinde meydana gelen kazada, üç araç birbirine çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Kaza, saat 21.40 civarında D100 karayolu Güzelyurt mevkiinde Büyükçekmece yönüne doğru gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 34 MJD 750 plakalı otomobil, 34 GPS 034 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra takla attı. Bu sırada, kazaya karışmamak için direksiyonu kıran 34 MC 0583 plakalı otomobilin sürücüsü, refüje çarparak bariyerin üzerine çıktı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza sonrası yapılan ihbarlar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, araçların içerisinde bulunan iki yaralıyı çıkararak ambulansa hastaneye ulaşmalarını sağladı. E-5 Haramidere’den Büyükçekmece yönüne giden yolda, iki şerit ve yan yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar, olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜLER VE TANIKLAR

Olay anının etkileyici görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kaza sonrası yaşanan panik ve yardım çabaları, olayın önemini gözler önüne serdi. Kazada yaralananların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.