D4vd, Olaydan Habersiz Şaşkınlık Yaşıyor

ŞARKICI D4VD’NİN ARACINDA CESET BULUNDU

ABD’de büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan D4vd, ilginç bir olayla gündeme geldi. Los Angeles’ta bir çekici otoparkında duran ve kendisine ait olduğu kayıtlarda görülen bir Tesla aracının içinde parçalanmış ve çürümüş bir ceset bulundu. Ancak polis, bu cesedin D4vd’ye ait olmadığını doğruladı.

D4VD’YE RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre, D4vd’ye aracının otoparka çekildiği ve içinde ceset bulunduğu resmi olarak bildirildi. Sanatçının bu olaydan habersiz olduğu, gelişmeleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendiği ifade edildi. Los Angeles Polisi (LAPD), olayın bir ölüm soruşturması kapsamında incelendiğini açıkladı. Yetkililer, aracın D4vd’ye ait olmasına rağmen kendisinin olayla doğrudan bir bağlantısı olmadığını belirtiyor.

OLAYIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA

Aracın çalınmış olabileceği ya da başka kişiler tarafından kullanıldığı ihtimalleri değerlendiriliyor. Aracın içinden çıkarılan cesedin kime ait olduğu ise henüz açıklanmadı. Kesin ölüm sebebi ve kimlik, adli tıp incelemesinin ardından netleşecek.