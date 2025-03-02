Daba Gaozhuang Dansı Kültürel Miras Listesinde

DABA GAOZHUANG HALK DANSI’NIN ÖNEMİ

XİNGWEN, 2 Mart (Xinhua) — Daba Gaozhuang halk dansı, Çin’in Sichuan eyaletindeki Daba Miao kasabasına ait olup, yükseltilmiş bir platformda sergileniyor. Bu eşsiz kültürel etkinlik, ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmiştir ve bu durumun, bölgenin kültürel kimliğinin korunmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.

ULUSAL MİRAS OLARAK KABUL EDİLMESİ

Daba Gaozhuang halk dansının ulusal somut olmayan kültürel miras statüsü, bölgedeki geleneklerin yaşatılması için büyük bir fırsat oluşturuyor. Söz konusu dans, hem yöre halkı için önemli bir sosyal etkinlik hem de kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının temeli oluyor. Bu sayede, Daba Miao kasabasının kültürel zenginliği dünya genelinde daha fazla tanınma şansı elde ediyor.