Dadaş Boksörler Altın Madalya Kazandı

DADAŞ BOKSÖRLERİ ŞAMPİYONLUK GETİRDİ

Türkiye Boks Federasyonu’nun 2025 faaliyet programında yer alan U23 Türkiye Boks Şampiyonası, Eskişehir’de gerçekleştirildi. Bu etkinlikte Dadaş boksörler, iki altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Erzurum Gençlik Spor Kulübü antrenörleri Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Osmanoğulları yönetimindeki Muhammet Furkan Karadağ, 90 kiloda Türkiye’nin en iyisi olarak altın madalyayı boynuna taktı. Bu başarı, antrenörlerini gururlandırırken Dadaşların da göğsünü kabarttı.

ŞAMPİYON SELAHATTİN ÇİNİBULAK

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOMH) sporcusu ve Fenerbahçe’nin Dadaş boksörü Selahattin Çinibulak, 60 kiloda şampiyon oldu. Antrenörü Muhsin Köylü, sporcusunun Türkiye Şampiyonu olmasından dolayı büyük bir gurur yaşadı. Köylü, Fenerbahçe’de spor yaşantısını sürdüren Selahattin Çinibulak’ın köşesinde yer aldı ve bu başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

HEKİMOĞLU’NDAN MADALYA

U23 Yaş Türkiye Boks Şampiyonası, Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu tarafından da izlendi. Eskişehir’deki şampiyonada Hekimoğlu, Erzurum adına Türkiye şampiyonu olan Muhammet Furkan Karadağ’a madalyasını takdim etti. Hekimoğlu, sporcuyu ve antrenörleri Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Osmanoğulları’nı tebrik etti.

İŞ İNSANLARINDAN DESTEK JESTİ

Bursa’da ikamet eden Erzurumlu genç iş insanları Karani Zengin ve Rıdvan Yılmazcan, Erzurum Boks Kafilesi’ne destek vererek takdir topladı. Şampiyona haberini alır almaz Eskişehir’e giden iki Dadaş, boksörlere destek vermek amacıyla Erzurum kafilesinin onuruna yemek verdi. Antrenör Atilla Osmanoğulları, Zengin ve Yılmazcan’ın jestinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Diğer antrenörler de destekleri için teşekkür etti.

TEBRİKLER VE GELECEK VAATLERİ

Karani Zengin, 90 kiloda Türkiye şampiyonu olan Dadaş boksör Muhammet Furkan Karadağ’ı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Zengin, “İnşallah Erzurumlu sporculara bundan sonra da jestlerimiz ve desteklerimiz sürecek. Burada Fenerbahçe adına şampiyon olan Erzurumlu sporcu Selahattin Çinibulak’ı da tebrik ediyorum. Antrenörlerimizi kutluyorum. Erzurum adını duyunca heyecanlanıyoruz” diyerek desteklerinin süreceğini ifade etti.