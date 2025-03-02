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Daday’da Fenalaşan Genç Hayatını Kaybetti

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GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ani bir rahatsızlık geçiren 25 yaşındaki Nuri Savaş, hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Nuri Savaş, Daday ilçesinde aniden fenalaşarak sağlık ekipleri tarafından Daday Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Daday Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Savaş, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahaleler yetersiz kaldı ve genç adam kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ DUZENLENİYOR

Nuri Savaş’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakiben Daday ilçesindeki Merkez Kolukaraoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çamkonak köyünde defnedileceği belirtildi.

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