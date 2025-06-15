Daday’da Ormanlık Alanda Yangın Söndürüldü

HIZLI MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, ormanlık bir alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Olay, Daday ilçesine bağlı Tüfekçi köyü bölgesinde gerçekleşti.

BİLİNMEYEN NEDENLE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını büyümeden söndürerek önemli bir can ve mal kaybını engelledi.