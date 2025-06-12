Daday’da Su Borusu Patladı, Araç Mahsur Kaldı

KASTAMONU’DA SU BORUSU PATLADI

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir su borusunun patlaması sonucunda, su akıntısına kapılan bir otomobilin sürücüsü mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, su birikintisinin içerisinde hem aracı hem de sürücüyü kurtardı. Olay yerinde edinilen bilgilere göre, Daday’da tarımsal sulama amacıyla yapılan Bezirgan Hazım Kılıç Sulama Göleti’ne su taşıyan boru aniden patladı.

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ YARDIM İSTEDİ

Ergin K. yönetimindeki 34 BRG 496 plakalı Fiat marka otomobil, yolda oluşan su birikintisine kapılarak savruldu. Otomobil, şarampoldeki ağaçlara takılarak durabildi ve sürücü Ergin K. araç içinde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla aracının üzerine çıkan Ergin K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan aracı ve sürücüyü bulundukları yerden kurtarmayı başardı. Ergin K. patlayan su borusu nedeniyle aracının su altında kaldığını ve yolda savrulduğunu belirterek, “Su borusu aniden patladı ve suyun debisi çok yüksekti. Arabayı kuş gibi savurdu yolun kenarına, şarampoldeki ağaçlar tuttu aracı. Yolun ortasında boruların parçaları ve kum birikintisi vardı. Aracın üzerine çıkarak 112’yi aradım ve yardım istedim. Bunun üzerine jandarma ve itfaiye yönlendirdiler. İtfaiye ekipleri arabayı halatla çekip çıkardı. Arabamda maddi hasar oluştu” şeklinde konuştu.