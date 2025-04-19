Daday’da Traktör Ve Tır Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, bir traktör ile beton malzemesi taşıyan bir tır çarpıştı. Olayda iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 57 ACJ 879 plakalı Mercedes marka tır, H.Y. idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, tır da yoldan çıktı.

KURTARMA OPERASYONU

Tır sürücüsü E.B., kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı. Ancak traktör sürücüsü H.Y. traktörün altında kalarak sıkıştı. Sıkışan sürücü, sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ile çevredeki vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı. Her iki sürücü ambulansla Daday Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, yola devrilen traktör ve tır, trafiği kapattı. İtfaiye ekipleri, araçlardan sızan petrol atıklarını temizledi. Devrilmiş araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.