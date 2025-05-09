Daday’da Yangın, Ev Ve Cami Yok Oldu

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Bezirgan köyü Maden Mahallesi’nde çıkan yangın, gece saatlerinde gerçekleşti. Olay, Yaşar Sönmez’e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı.

YANGININ ETKİLERİ VE MÜDAHALE

Kısa sürede büyüyen alevler, köydeki camiye de sıçradı. Yangını gören köylüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli gönderildi. Yangın sonucunda 1 ev, 1 ahır ve köy camisi tamamen kullanılmaz hale geldi.