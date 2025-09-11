Haberler

Daday’da Yaralı Şahin Tedavi Ediliyor

YARALI ŞAHİN TEDAVİ EDİLİYOR

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yaralı durumda bulunan bir şahin, tedavi amacıyla alındı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü operatörlerinden Efe Emeksizoğlu, Daday’da yaptığı çalışmalarda yaralı bir şahine rastladı. Uçamayan kuşu fark eden Emeksizoğlu, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

BAKIM VE REHABİLİTASYON SÜRECİ BAŞLADI

Yaralı şahin ekipler tarafından tedavi altına alındı. Tedavi sürecinin ardından kuşun bakım ve rehabilitasyonunun gerçekleştirileceği ve sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı bilgisi edinildi.

