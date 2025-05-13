Daeş’lı Terörist Sınır Dışı Edilecek

DEAŞ’LI TERÖRİSTİN GÖZALTINA ALINMA OPERASYONU

Kırıkkale’de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu gözaltına alındı. Yabancı uyruklu bu terörist, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilecek.

KIRIKKALE EMNİYETİNDEN OPERASYON

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde silahlı terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir çalışma yürüttü. Interpol tarafından aranan ve genel güvenlik açısından tehdit oluşturduğu belirlenen Irak uyruklu A.K.O. isimli şahıs, düzenlenen bu operasyonla yakalandı.

SINIRDAN GÖNDERME İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, A.K.O. isimli şahıs sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.