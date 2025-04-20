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Dağ Keçileri Bayburt’ta Görüldü

DAĞ KEÇİLERİ YÜKSEK KESİMDE GÖRÜLDÜ

Bayburt’un yüksek kesimli bir köyünde, dağların uzman tırmanıcıları olarak bilinen dağ keçileri görüntülendi. Sürü halinde dolaşan bu hayvanlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Dağ keçilerinin bulunduğu güzergahtan geçen bir vatandaş, “Hay kuzular, hay ceylanlar” ifadeleriyle nesli tükenme tehlikesi olan, avlanması yasak ve koruma altındaki bu hayvanları kaydetti. Görüntülerde, sürü halinde gezen keçilerin sarp ve engebeli dik tepeyi kolaylıkla tırmandığı dikkat çekiyor.

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