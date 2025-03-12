Dağ Keçileri Tuz İhtiyacı İçin Karayolunda

DAĞ KEÇİLERİ TUZ İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN KARAYOLUNA İNDİ
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dağ keçileri tuz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla karayoluna indi. Sincik-Kahta karayolunun Sincik Boğazı mevkiinde yaşanan bu olay cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
TUZUN PEŞİNDEKİ DAĞ KEÇİLERİ
Kış aylarında buzlanmaya karşı karayoluna serpilen tuzları yerken görüntülenen dağ keçileri, burada bir süre tuzlanmanın tadını çıkardı. Tuzlandıktan sonra dağ keçileri, kayalık bölgeye doğru ilerlerken gözlerden kayboldu.