DAğa Kaçırılan Çocuklar İçin Nöbet

ÇOCUKLARINA KAVUŞMA UMUDU YENİDEN CANLANIYOR

Muş’ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için DEM Parti İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, “Terörsüz Türkiye” sürecinin başlamasıyla birlikte yeni bir umut yeşerdiğini belirtiyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, yıllardır ulaşamadıkları çocuklarının sesini duyurmak adına mücadele veriyor.

BARIŞ ORTAMI ÇOCUKLARINA KAVUŞMALARINI KOLAYLAŞTIRACAK

Aileler, Türkiye’deki barış sürecinin evlatlarına kavuşmalarını hızlandıracağına inanıyor. Çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrılar yapan aileler, oğlunun 9 yıl önce Bursa’dan alındığını dile getiren Alaattin Koçhan gibi bireyler, çocuklarının geri dönmesini bekliyor. Koçhan, “Barış sürecinin başlamasından çok memnunuz. Başlatanlardan Allah razı olsun, ayakları taşa değmesin. Çok umutluyuz. Bir an önce bu işin çözülüp çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

ANNELERİN TESLİM OLMASI YÜZÜNDEN YİNE SESLENİYOR

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan, “Oğlum Ersin, neredeysen, beni duyuyorsan çık gel. Yeter artık, bizi bekletme. Bir an evvel dön gel” diyor. 8 yıldır oğlundan haber alamayan Şahinaz Özcan isimli annenin de mesajı, “Atilla sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Çok şükür barış da oldu, yolunuz da açıldı. Daha ne istiyorsun, amacın nedir, gel teslim ol” şeklinde. Bu çabalar, ailelerin umudunun hala canlı olduğunu gösteriyor.

Ankara’da Memur-Sen Eylem Yaptı

Ankara'da Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları ve emekliler, hükümetin zam teklifini yetersiz bulduklarını belirtmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Akçaabat’taki Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Akçaabat'ta gerçekleştirilen 12. Uluslararası Resim Çalıştayı, farklı ülkelerden 15 sanatçının yer aldığı sergide, Gazze'deki çocukların acılarını konu alan eser dikkat çekti.

