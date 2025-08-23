DAGC Başkanı İrfan Tarakçıoğlu Seçildi

GENEL KURULUN YAPILMASI VE SEÇİM SÜRECİ

Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Malatya illerinden gazeteciler cemiyetlerinin üye olduğu Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu’nun genel kurulu gerçekleştirildi. Bu olağan genel kurul, Erzurum’daki Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin merkezinde yapıldı. Yapılan seçimle Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili İrfan Tarakçıoğlu, federasyonun yeni başkanı oldu.

KONFERANSIN AÇILIŞ TÖRENİ

Genel kurulun başlangıcında bir konuşma yapan DAGC Başkanı Ayhan Türkez, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) içerisinde yer alan Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu’nu daha aktif bir konuma taşımak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Türkez, DGF çatısı altında güçlü bir birlik yaratıldığını ve sorunların çözümü için iş birliği içinde çalışma kararlılıklarını ifade etti.

DİVAN HEYETİ VE GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

Sonrasında genel kurulda divan heyeti oluşturuldu. Divan başkanlığına Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaattin Arslan, yardımcılarına ise Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya ve Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddeleri ele alındı. Yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetim kurulu raporları okunarak, oy birliğiyle ibra edildi.

YENİ YÖNETİMİN BELİRLENMESİ

Toplantının devamında yeni yönetim, denetim, onur ve yüksek istişare kurulu ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu delegelikleri için seçimler yapıldı. Katılımcılar, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığına İrfan Tarakçıoğlu’nu oy birliğiyle seçti. DGF Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında Ayhan Türkez, Deniz Başlı, Alaattin Arslan, İsmail Aras, Yargıç Harmankaya, Emrullah Özbey, Zeki Demirbaş ve Serkan Gürtürk bulundu.

DENETİM VE YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELİKLERİ

Denetim kurulu üyeliklerine Olgun Yıldız, Erhan Hacıkasımoğlu ve Erhan Baydar seçilirken, yedek üyeliklere Çiğdem Doğan, Ali Yıldırım ve M. Emin Sevilir getirildi. Onur kuruluna ise Feridun Fazıl Özsoy, Halis Olcay, Salih Şahin, Aydın Deniz, Serdar Ünsal, Mehmet Alkan ve Yüksek İstişare Kuruluna Esat Bindesen, Coşkun Kamaç, Tacettin Durmuş, Seren Atasever, Erkan Olcay, Alican Alibeyoğlu, Ramazan Berdibek ve Kamil Can Kılıç seçildi.

DELEGELERİN SEÇİLMESİ VE KAPANIŞ KONUŞMASI

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu delegeliklerine İrfan Tarakçıoğlu, Ayhan Türkez, Cihat İncesu, Deniz Başlı, Olgun Yıldız, Alaattin Arslan, Nesip Yüzak, İsmail Aras, Yargıç Harmankaya, Emrullah Özbey, Zeki Demirbaş, Serkan Gürtürk, Coşkun Kamaç, Mahmud Arda, Halis Olcay, Vahit Olcay, Vahap Güner ve Ali Er seçildi. Genel kurulun sonunda DGF Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, kurucu başkan Feridun Fazıl Özsoy’a teşekkür ederek, devraldıkları bayrağı daha ileri taşımak ve basın kuruluşlarının sorunlarını çözmek için birlikte çalışacaklarını vurguladı.