Dağcı Artos Dağı’nda Helikopterle Kurtarıldı

OPERATION TO RESCUE THE INJURED MOUNTAINEER

Van’ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı’nda zirveden dönen dağcı, yaşadığı talihsizlikle yaralandı ve ekiplerin gerçekleştirdiği etkileyici bir operasyonla kurtarıldı. Gevaş’ta yer alan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı’na tırmanan 11 kişilik dağcı ekibi, iniş sırasında beklenmedik zorluklarla karşılaştı. Dağcı Güçlü Özen (44), dengesini kaybedip düşerek yaralandı.

EMERGENCY RESPONSE TEAMS DEPLOYED

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilince, bölgede AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri görevlendirildi. Ekipler, zorlu arazi koşulları ve olumsuz hava şartlarına rağmen yaralı dağa ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı’na yönelik helikopterin bölgeye yönlendirilmesiyle yaralı dağcı, sedyeye bağlandı ve vinç yardımıyla helikoptere alındı.

INJURED MOUNTAINEER RECEIVES MEDICAL TREATMENT

Nefes kesen bir operasyonun ardından yaralı dağcı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavi altına alındı.