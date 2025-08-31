Dağcılar Ağrı’da Zirve Tırmanışı Yaptı

DAĞCILARIN ZİRVE HEDEFİ

Kars ve Datça’dan gelen dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. Toplamda 12 sporcunun katıldığı etkinlikte, dağcılar 5 bin 137 metre rakımlı zirveye başarılı bir şekilde ulaştı. Ultramaraton koşucusu İdris Erdoğdu ise rekor bir sürede zirveyi gördü.

TIRMANIŞ PRENSİPLERİ VE ETKİNLİK SÜRECİ

Dağcılar, 28 Ağustos’ta 2 bin 200 metreden yürüyüşe başlayarak 3 bin 200 metrede kamp kurdular. Daha sonra, 4 bin 200 metre yüksekliğindeki ana kampa ulaştılar ve gece yarısı saat 00.30’da zirve tırmanışına başladılar. Sabah saat 06.30’da zirveye ulaşan ekip, burada Türk bayrağı açarak ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’na dair pankartlar asarak günün anlam ve önemini vurguladılar. Etkinlik liderliğini üstlenen Özfer Koçak, bu süreçte ekip ile birlikte başarı için çalıştı.

IDRIS ERDOĞDU’NUN REKOR PERFORMANSI

Ultramaraton koşucusu İdris Erdoğdu, zirve tırmanışına 4 bin 500 metreye kadar katıldıktan sonra ana kampa geri döndü ve sabah saat 07.00’de koşu temposuyla zirveye çıktı. 4 bin 200 metreden zirveye ulaşmak için sadece 2 saat 20 dakika harcayan Erdoğdu, ardından 3 bin 200 metre yüksekliğindeki kampa döndü. Bu performansı, Türkiye’de kayıtlara geçen en hızlı sürelere yakın bir sonuç olarak kaydedildi. Daha önce farklı yüksekliklerdeki koşularla da dikkat çeken Erdoğdu, bu tırmanışıyla büyük bir başarı daha elde etti. Sporcular, Ağrı Dağı’ndaki tırmanışlarının öncesinde de Eleşkirt’teki Köse Dağı’na tırmanış düzenlemişti.