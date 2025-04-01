Dağcılar Ağrı Dağı Tırmanışında Kayak Yaptı

AĞRI DAĞI’NA TIRMANAN DAĞCILAR KAYAK KEYFİ YAŞADI

Ağrı Dağı’na tırmanış amacıyla gelen bir grup dağcı, zirveye doğru yol alırken dağın eteklerinde kayak yaparak seyahatlerine eğlence kattı. Birçok inançta kutsal kabul edilen ve terörizm tehdidi ortadan kaldırıldıktan sonra tırmanışa açılan Ağrı Dağı, yıl boyunca hem yerli hem de yabancı dağcılara kapılarını açmaya devam ediyor.

KAYAK YAPAN DAĞCILAR KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Zirveye ulaşmaya karar veren dağcılar, hava koşullarının uygun olduğu bir günde, dağın eteklerinde profesyonelce kayak yaparak keyifli anlar geçirdi. Bu benzersiz deneyimi kameralarla ölümsüzleştiren dağcılar, hem tırmanış sonunda yaşadıkları heyecanı, hem de kayak yaparken hissettikleri mutluluğu paylaşma fırsatı buldu.

AĞRI DAĞI MACERA DOLU AKTİVİTELER SUNUYOR

Ağrı Dağı, sunduğu doğal güzellikler ve macera dolu aktivitelerle dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu eşsiz dağ, her geçen gün daha fazla maceraperestin ilgisini çekerek cazibe merkezi olma özelliğini sürdürüyor.