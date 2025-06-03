Dağcılar Mereto Dağı’na Tırmandı

DAĞCILAR MERETO DAĞI’NA TIRMANDI

Batman’ın Sason ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Mereto Dağı’na tırmanış yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Mardin Temsilciliği organizasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminin (AKUB) Mardin ekibi, Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü (MARKUT) ile Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (URFADOSK) üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir ekip, 2 bin 978 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı’na tırmandı. Katılımcılar, yaklaşık 5 saat süren zorlu bir tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.

Başarıyla Tamamlanan Geleneksel Tırmanış

TDF Mardin Temsilcisi Hasan İmrak, gerçekleştirdikleri geleneksel Mereto Dağı tırmanışının başarıyla tamamlandığını belirterek, tırmanışa destek veren Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’na teşekkür etti. Mardin MEB-AKUB lideri Ahmet Velat Kurşun ise arama kurtarma ekibiyle ilk defa böyle bir etkinliğe katıldıklarını ifade etti. Tırmanışın çok keyifli geçtiğini belirten Kurşun, kendilerine rehberlik eden İmrak ve katkılarından dolayı Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca’ya da teşekkür etti.

Şanlıurfa Ekibinin Memnuniyeti

URFADOSK Yönetim Kurulu Üyesi Candan Özen, Şanlıurfa’dan gelerek bölgenin en yüksek dağındaki güzellikleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Özen, “Şanlıurfa’nın bu dönemde sıcak olmasından dolayı serin bir bölgeye gelmek kendimizi rahatlatıyor,” şeklinde konuştu. MARKUT ekibinden Ömür Burcu Şanlı ise güzel bir parkurda tırmanış yaptıklarını belirterek, “Defalarca tırmanış yapmaktan vazgeçmem için arkadaşlarım beni motive etti ve zirveye ulaşmamı sağladı. Zirveye varınca tüm yorgunluğumuz gitti,” diyerek deneyimlerini paylaştı.