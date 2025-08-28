Dağcılık Kampı Erzincan’da Devam Ediyor

DAĞ KAYAĞI MİLLİ TAKIM KAMPI ERZİNCAN’DA DEVAM EDİYOR

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Milli Takım Yaz Kampı, 25 Ağustos-8 Eylül 2025 tarihleri arasında Erzincan’ın Konakbaşı köyünde sürmekte. Kamp hakkında açıklamada bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Milli Takım antrenörü Yılmaz Ünal, “Erzincan 3000 metrenin üzerinde 100’ün üzerinde zirvelerin olması sadece ülkemizde değil dünyada az örneği olan bir konumdadır. Öyle ki zirvelerin merkeze yakın olması oldukça önem arz etmektedir.” diyerek bölgenin stratejik önemine dikkat çekiyor.

YÜKSEK İRTİFA DAĞCILIK İÇİN İDEAL BİR YER

Ünal, Erzincan’ın yükseklik açısından yüksek irtifa dağcılık ve dağ kayağı kamplarının gerçekleştirilebileceği önemli illerden biri olduğunu belirtiyor. Ayrıca, “Dağcılık Federasyonu olarak bilindiği gibi Erzincan Ergan Dağı’nda EDKİK organizasyonu olarak 2013 ve 2016 yılında Ergan Dağı’nda Uluslararası Dağ Kayağı Yarışması yapılmış, nihayetinde ise 2017 yılında Dünya Dağ Kayağı Kupası yarışması yapılarak Ergan Dağı taçlandırılmıştır.” ifadesini kullanıyor.

KONAKBAŞI KÖYÜ’NDE ORGANİZASYON DESTEĞİ

Konakbaşı köyünün, Munzurların en yüksek zirvesi Akbaba’ya yakınlığı ve eğim durumu ile dağ koşuları ve maraton için başlangıç noktası olabileceğini vurgulayan Yılmaz Ünal, yerel idarecilerin organizasyonlara olan bakış açısının öneminin altını çiziyor. Bu konuda Konakbaşı köyü muhtarı Uğur Önateş’in sporculara çeşitli ikramlar sunarak destek olması, yerel halkın misafirperverliğini gösteriyor. “Sporcularımızın antrenman sonrası içtiği ayranlar, meşhur maden sularımız ve dalından yemeleri için sunulan şeftaliler, ülkemizin birçok ilinden gelen sporcularımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.” diyerek yerel halkın katkısına dikkat çekiyor.