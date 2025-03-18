Dağcıyı Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirildi

DÜŞEN DAĞCININ KURTARILMA OPERASYONU

Van’ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı’nda tırmanış sonrası zirveden dönerken düşerek yaralanan bir dağcı, ekiplerin gerçekleştirdiği zorlu operasyonla kurtarıldı. 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı’na tırmanan 11 kişilik dağcı grubu, iniş sırasında hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Dağcılardan Güçlü Özen (44), dengesini kaybederek düştü ve bu sırada yaralandı.

ACİL DURUM MÜDAHALESİ

Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bu ihbar üzerine, bölgeye Acil Afet Durumu Yönetimi (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi koşulları ve kötü hava şartlarına rağmen kurtarma ekipleri, yaralı dağcıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

HELİKOPTERLE KURTARILMA

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı helikopter, olay yerine yönlendirilerek yaralı dağcının kurtarılmasında kritik rol oynadı. Yaralı dağcı sedyeye bağlanarak vinç yardımıyla helikoptere alındı. Nefes kesen operasyonun ardından, yaralı dağcı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.