Dağder’de Oy Kullanma İşlemi Tamamlandı

DAĞDER SEÇİMİ SONUÇLANDI

DAĞDER’de oy kullanma işlemi sona erdi. Seçimlerde toplam 5 bin 652 oy kullanıldı ve Derya Kaya Başak, 1,750 oy alarak yeni başkanlığa seçildi. Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan 21. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için 8 aday yarıştı.

SEÇİMDEKİ OY DAĞILIMI

DAĞDER’in 20 bine yakın üyesi bulunuyor ve bu seçimde 5 bin 652 oy kullanıldı. Oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra Derya Kaya Başak, 1,750 oy ile zafer kazandı. Seçimdeki oy dağılımı ise şöyle oldu: Derya Kaya Başak 1,750 oy, Fazlı Seyis 1,074 oy, İsmail Demir 477 oy, Yaşar Türk 342 oy, Reşat Karış 1,169 oy, Ömer Faruk Demir 28 oy, İsmail Aydoğdu 527 oy ve Erdal Kadir 243 oy aldı.