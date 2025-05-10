Dağlıca’da Akıntıya Kapılan Gençler Aranıyor

DAĞLICA KÖYÜ’NDE SULARA KAPILMA OLAYI

Yüksekova ilçesindeki Dağlıca köyünde meydana gelen olayda, 18 İ.K genç, Avaşin Deresi’ne düşerek akıntıya kapıldı. Alınan bilgilere göre, genç grup piknik yapmak amacıyla bölgeye gitmişti. Sıcak hava nedeniyle serinlemek için dereye giren gençlerden biri kısa sürede gözlerden kayboldu.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Durumun fark edilmesi üzerine, ekipler ve çevredeki vatandaşlar hemen arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Olay yerinde devam eden çalışmalara ekiplerin yanı sıra birçok gönüllü de destek veriyor. Gençlerin bulunması için yoğun çaba sarf ediliyor.