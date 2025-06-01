Daha Önceki Olaylar Korku Yarattı

CADDE ÜSTÜNDE YAŞANAN OLAY

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu etkisi altında oldukları öne sürülen iki kişi, caddenin ortasına yığılıp kaldı. Bu sırada çevrede panik yaratan şahıslar, hareketleriyle dikkat çekti. Olay, Turgut Özal Mahallesi’nin Kurtuluş Caddesi’nde gerçekleşti.

HIZLI MÜDAHALE

Bilinçsiz bir şekilde davranan şahıslar, dengesiz hareketleriyle çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirerek, iki şahısı Kahta Devlet Hastanesi’ne götürdü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Ayrıca, çevre sakinleri, bölgede benzer olayların artış göstermesinden endişe duyduklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.