Daikin, İklim Değişikliğine Farkındalık Sağlıyor

DAİKİN’LE YAŞANABİLİR GELECEK VIDEO YARIŞMASI BAŞLIYOR

Daikin, iklim değişikliği konusunda toplumsal bilinç oluşturma amacıyla 2. kez gerçekleştirdiği “Daikin’le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması”nın başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, bu platform vasıtasıyla katılımcılara iklim değişikliği üzerine kaygılarını, çözüm önerilerini ve daha sürdürülebilir bir gelecek konusundaki umutlarını yaratıcı videolarla ifade etme imkanı sunuyor.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

18 yaşından büyük herkesin katılabileceği 2. Daikin’le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması için başvurular, “daikinyarisma.com” adresinden 25 Ağustos’a kadar yapılabiliyor. Katılımcıların, iklim değişikliği temalı, kurmaca türünde, 30 dakikayı aşmayan ve Türkçe olarak hazırlanmış bir video sunması gerekiyor. Ayrıca, videoların 2023, 2024 veya 2025 yıllarında üretilmiş, özgün ve yapay zeka kullanılmadan hazırlanmış olması, daha önce başka yarışmalarda yer almamış olmaları şarttır.

YARIŞMA JÜRİSİ VE ÖDÜLLER

Yarışma katılımları, alanında uzman kişilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Jüri üyeleri arasında Daikin Türkiye’nin Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç, Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, marka yönetimi ve müşteri deneyimi departman müdürü Arif Ercan Dursun ile birlikte tiyatro ve sinema oyuncuları Tülin Özen ve Tansu Biçer, radyo programcıları Nihat Sırdar ve Güçlü Mete yer alacak. Değerlendirme sonuçlarına göre finale kalan 10 video arasından en iyi 3’ü ödüllendirilecek. Birinciliği kazanan, “Apple 6. Nesil iPad Pro 12.9 128 GB” ile ödüllendirilecekken, ikincye “Sensira 9000 BTU/h Inverter Klima”, üçüncüyse “Shira Eco 9000 BTU/h Inverter Klima” hediye edilecek. İlk 10’a kalan videolar, Daikin Türkiye’nin YouTube kanalında yayımlanacak ve 22 Eylül-6 Ekim tarihlerinde halk oylamasına sunulacak. Bu süreçte en fazla etkileşim alan video “halkın favorisi” olarak seçilecek ve Daikin’in hava temizleme cihazı “MC55W” ile ödüllendirilecek.