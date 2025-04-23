Daikin Türkiye, Nisan’da 8 Temiz Hava Sınıfı Açtı

DAİKİN’TEN TEMİZ HAVA SINIFI PROJESİ

Daikin Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve İstanbul’daki sekiz köy okulunda “Temiz Hava Sınıfı” açtı. Şirketin açıklamasına göre, temiz hava ve çevre konularında farkındalık yaratmak amacıyla 2017’de başlayan Temiz Hava Elçileri projesi, her yıl daha fazla çocuğa ulaşmayı başarıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki köy okullarında kurulan temiz hava sınıfları, çocuklara daha sağlıklı ve konforlu bir eğitim atmosferi sunarken, temiz havanın önemine dair bilgilendiriyor. Daikin, sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olarak, yeni açılışlarla birlikte toplam okul sayısını 29’a, Temiz Hava Elçisi sayısını ise 2 bin 275’e çıkardı. 2025 yılına kadar bu sayıyı 3 bine ulaştırmayı hedefliyor.

ÇOCUKLARA TEMİZ HAVA BİLİNCİ AŞILANACAK

Temiz Hava Sınıfları’nda öğrencilere temiz havanın önemi öğretilirken, etkinlikler ve sihirbazlık gösterileriyle çocuklara eğlenceli ve öğretici bir gün sunuldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, projeyle toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Dinçer, “Temiz hava herkesin hakkı ve yaşamın temel yapı taşlarından birisi. Bizler de Temiz Hava Elçileri projemizle çocuklarımızın daha sağlıklı bir öğrenim ortamında büyümelerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

GELECEK HEDEFİ DAHA FAZLA ÇOCUĞA ULAŞMAK

Dinçer, çocukların çevre bilinciyle yetişmesinin uzun vadede kalıcı bir farkındalık oluşturacağına inandığını belirterek, “Önümüzdeki dönemde de projemizi büyüterek daha fazla çocuğa ulaşmaya ve temiz hava hakkını herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz” dedi. Sağladıkları bu katkı, Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında ödül alarak takdir edildi. Temiz Hava Elçileri projesi, “Topluma Değer Katan Projeler-Çocuk” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Dinçer, “Aldığımız bu ödül, daha fazla çocuğa ulaşma hedefimiz için bize ilham veriyor” şeklinde ekledi.