Daimfed Projesi Türkiye’ye Örnek Olacak

PROJE HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümlülerin meslek edinmesi için başlattıkları projenin Türkiye için önemli bir örnek oluşturacağını ifade etti. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, DAİMFED’i ziyaret ederek federasyonun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şahin, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve DAİMFED iş birliği ile yürütülen Mesleki Eğitime Yönelik İş Birliği Protokolü’nün önemine dikkat çekti.

GÖRÜŞME VE TANITIM VIDEOSU

Şahin’in DAİMFED’i ziyaretinde, federasyonun Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile müteahhit birlikleri de yer aldı. Toplantı, DAİMFED’in tanıtım videosunun gösterimi ile başladı. Adana’da denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin meslek edinmelerini sağlamak amacı ile Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve DAİMFED iş birliğiyle hayata geçirilen protokol kapsamında Karslıoğlu, yürütülen çalışmaları aktardı.

DESTEK VE VİZYON

Şahin, tanıtım videosunun kendisini etkilediğini belirterek, federasyonun çalışmalarına güveninin yüksek olduğunu ifade etti. “DAİMFED’in sadece sektörel değil, sosyal ve ekonomik alanda da ortaya koyduğu vizyon takdire değer. Mesleki eğitimden istihdama, iş birliklerinden toplumsal projelere kadar yürütülen çalışmalar, hem bölgeye hem de ülkemize değer katıyor. Bu iş birliği, hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir güç” dedi. Karslıoğlu ise, “Başsavcımızın destekleri bizler için büyük motivasyon kaynağı. Mesleki eğitim alanında hayata geçirdiğimiz projelerle sadece bölgemize değil, tüm Türkiye’ye örnek olmayı hedefliyoruz. Geleceğe dönük vizyonumuz, toplumun her kesimine fayda sağlayacak projeler üretmek” açıklamasında bulundu. Ziyaret, projelerin geleceği hakkında fikir alışverişi ve yeni iş birliklerinin hedeflenmesiyle sona erdi.