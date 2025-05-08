DaİmFed Üye Katılımları Devam Etmektedir

DAİMFED’E YENİ ÜYE KATILIMLARI DEVAM EDİYOR

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu’na (DAİMFED) yeni üye katılımları sürüyor. Bu çerçevede, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Fatma Güldemet Sarı da DAİMFED’in bir parçası haline geldi. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve beraberindeki heyet, eski Bakan Sarı için özel bir üyelik katılım töreni düzenledi. Törende, federasyonun giderek güçlendiğini belirten Karslıoğlu, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı, Mimar Sayın Fatma Güldemet Sarı sektörümüz için daima önemli isimlerden biri olmuştur. Sadece bölgemize değil, ülkemize sayısız hizmetleri olan duayen bir isim. Federasyonumuza katacağı değer sektörümüz için son derece önemli. Kendilerinin tecrübelerinden faydalanmak hem federasyonumuz hem de federasyonumuza bağlı birliklerimize, derneklerimize değer katacaktır” dedi.

FATMA GÜLDEMET SARI’YI AĞIRLAMAK BÜYÜK BİR GURUR

Eski Bakan Fatma Güldemet Sarı, genel merkezi Adana’da bulunan ve sektörü uluslararası düzeyde tanınan bir çatı altında toplayan DAİMFED’in mensubu olmaktan onur duyduğunu ifade etti. Sarı, “Hem bakanlık, hem mimarlık tecrübelerimi DAİMFED aracılığı ile burada üye olan mimar ve mühendislere katkı sağlayacağımdan dolayı heyecan duymaktayım” diye belirtti.

ADANA’da gerçekleşen bu etkinlik, sektör birlikteliği ve dayanışması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. DAİMFED’in büyümesi, sadece bölgesel değil, ulusal bazda da inşaat ve mimarlık sektöründe etkili bir gelişme sağlıyor.