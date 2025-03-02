Daİmfed ve Çukurova Üniversitesi İşbirliği

TOPLULUĞUN GÜÇLENMESİ İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve ekibi, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED)’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Görüşmenin odak noktası, DAİMFED ile Çukurova Üniversitesi arasındaki işbirliği konusuydu. Taraflar arasında işbirliğine dair fikir alışverişinde bulunuldu ve DAİMFED’in gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

SEKTÖR DESTEĞİ VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, inşaat sektörünün gelişimi açısından işbirliğinin önemine dikkat çekti. Konuşmasında, “DAİMFED’in 11 vilayeti bir araya getirmesi, tek çatı altında olması Adana olarak, Çukurova Üniversitesi olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Genç DAİMFED-Çukurova Üniversitesi ile Mühendislik Fakültesi’ndeki tüm öğrencilerimizin burada sektör temsilcileriyle sahada olmaları mühendis adaylarımızın ufkunu açacaktır.” dedi. Ayrıca, devam eden Balcalı Hastanesi A ve B blok renovasyonlarında DAİMFED’in desteklerinin önemli olduğunu belirtti.

DAİMFED’DEN YENİ PROJELER VE HEDEFLER

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, federasyonun kurulduğu günden bu yana gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi verirken, daha iyi projelerle sektörü güçlendirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Karslıoğlu, “Çukurova Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş hocamızın rektörlük görevine başlaması ile bürokratik engellerin azalması ve yeni projelere açık bir yönetim anlayışının doğması bizleri heyecanlandırmıştır. Mevzubahis Adana ise, elimizin taşın altına koymaya her daim hazır olduğumuzu Sayın Rektörümüze bir kez daha ifade ediyoruz.” şeklinde konuştu.