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Daire Alevler İçin Tehlikeli Oldu

DİREKT YANGIN OLAYI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın 1’inci katındaki daire, alevlerin pençesine düştü. Genç bir adamın yangının büyümesiyle birlikte balkondan atlama anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay, Kozluk Mahallesi’ndeki dairede geçtiğimiz gece saatlerinde meydana geldi.

KOMŞUSU YARDIM ETTİ

Alınan bilgilere göre, O.U. adlı kişinin yaşadığı dairede bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören O.U.’nun ismi bilinmeyen komşusu, yardım amacıyla daireye girdi. O.U. evden çıkarak güvenli bir yere geçerken, komşusu balkondan atlayarak kurtulmayı başardı. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tarafından söndürüldü.

YANGINDAN SONRA

Yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi. Balkondan atlayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, mahalle sakinlerinde büyük bir paniğe yol açtı.

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