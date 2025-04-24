Daka Toplantısı, Van’da Gerçekleşti

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TOPLANTISI VAN’DA YAPILDI

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Van’da düzenlendi. Toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başkanlık etti. Van’daki bir otelde yapılan bu toplantıya, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Muş Valisi Avni Çakır, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Ali Akın, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

MALİ DESTEK PROGRAMLARI VE PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, mali destek programları ve projelerin değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca, 2024 İnsan Kaynakları Uygulama Raporu, Ajans Genel Sekreterliği’nin bu yıla ait faaliyetleri, 2024’ün faaliyet raporu, çalışma programı ve bütçe sonuçları gibi önemli konular üzerinde duruldu. Ayrıca, afet yönetimine ilişkin ajans faaliyetleri de görüşüldü. Son olarak, Balcı tarafından Muş Valisi Avni Çakır’a 2024 Yönetim Kurulu Başkanlığı için bir hediye takdim edildi.