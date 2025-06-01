Haberler

Dakar’da Türk Kahvaltısı Yapıldı

TÜRK MUTFAĞI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Senegal’in başkenti Dakar’da, “Türk Mutfağı Haftası” ve “Dünya Kahvaltı Günü” etkinlikleri çerçevesinde Türk kahvaltısı organizasyonu gerçekleştirildi. Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ortaklığında bir restoranda düzenlenen açık büfe kahvaltıda, Türk mutfağından çeşitli lezzetler davetlilere sunuldu.

KAHVALTIYA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Kahvaltıya Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Direktörü Merve Işık Efe ev sahipliği yaptı. Ayrıca etkinliğe, bir dönemde Galatasaray forması giyen Senegal asıllı Fransız santrafor Bafetimbi Gomis de katılım gösterdi. Etkinlik, toplu aile fotoğrafı ile sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığ’da Çocuk, Babasını Öldürdü

Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki K.K., tartıştığı babasını silahla öldürdü, annesini ise yaraladı. Olay sonrası sağlık ve güvenlik ekipleri hızla müdahalede bulundu.
Haberler

Şişli’de Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.