Dakar’da Türk Kahvaltısı Yapıldı

TÜRK MUTFAĞI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Senegal’in başkenti Dakar’da, “Türk Mutfağı Haftası” ve “Dünya Kahvaltı Günü” etkinlikleri çerçevesinde Türk kahvaltısı organizasyonu gerçekleştirildi. Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ortaklığında bir restoranda düzenlenen açık büfe kahvaltıda, Türk mutfağından çeşitli lezzetler davetlilere sunuldu.

KAHVALTIYA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Kahvaltıya Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Direktörü Merve Işık Efe ev sahipliği yaptı. Ayrıca etkinliğe, bir dönemde Galatasaray forması giyen Senegal asıllı Fransız santrafor Bafetimbi Gomis de katılım gösterdi. Etkinlik, toplu aile fotoğrafı ile sona erdi.