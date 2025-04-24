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Dakar YEE’de 23 Nisan Etkinliği

ETKİNLİK HAZIRLIĞI VE AMAÇ

Dakar’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir etkinlik düzenleniyor. Etkinlik, Senegal’de yetim çocukları destekleyen devlet destekli AVISE Derneği ile işbirliği halinde gerçekleştiriliyor. Dakar YEE bahçesinde düzenlenen programa, devlet koruması altında olan 4-7 yaşındaki 30 çocuk katılıyor.

PROGRAMIN İÇERİĞİ VE AKIŞI

Program, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman’ın günün anlamı ve önemiyle ilgili yaptığı konuşmayla başlıyor. Ardından, çocuklar bahçeye kurulan etkinlik alanlarında çeşitli aktivitelerle eğlence dolu anlar yaşıyor. Şarkılar, danslar ve yarışmalar eşliğinde devam eden etkinlik, kırmızı beyaz renkteki balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona eriyor.

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