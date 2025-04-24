Dakar YEE’de Etkinlik Düzenlendi

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Dakar Yunus Emre Enstitüsü’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir etkinlik düzenleniyor. Senegal’de yetim çocukları destekleyen devlet destekli AVISE Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen bu program, Dakar YEE bahçesinde yapılıyor. Etkinliğe devlet koruması altında olan, 4-7 yaş grubundaki 30 çocuk katılıyor.

PROGRAMIN AÇILIŞI VE ETKİNLİKLER

Etkinlik, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman’ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşma ile başlıyor. Ardından çocuklar, bahçeye kurulan çeşitli alanlarda aktivitelerle katılarak eğlencenin tadını çıkarıyor. Şarkılar, danslar ve yarışmalarla devam eden etkinlik, sonunda kırmızı beyaz renkteki balonların gökyüzüne bırakılmasıyla noktalanıyor.