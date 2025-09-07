Dalaman Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında sürüklenen bir lastik bota binen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Motor arızası yaşayan botta, göçmen kaçakçılığıyla ilişkili olduğu düşünülen bir kişi yakalandı.

SÜRKÜLMEYE NEDEN OLAN ARIZA

İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmiş. Olayın güvencesi altına alınması amacıyla yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik Botu, bu bilgi üzerine harekete geçerek fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı zamanda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ele geçirildi.