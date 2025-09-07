Haberler

Dalaman Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında sürüklenen bir lastik bota binen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Motor arızası yaşayan botta, göçmen kaçakçılığıyla ilişkili olduğu düşünülen bir kişi yakalandı.

İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmiş. Olayın güvencesi altına alınması amacıyla yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik Botu, bu bilgi üzerine harekete geçerek fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı zamanda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ele geçirildi.

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

