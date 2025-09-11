Dalaman’da Anaokulu Açılışı Gerçekleşti

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Orhan Gürün Kızılay Anaokulu’nun açılış etkinliği gerçekleştirildi. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın öncülüğünde, “81 İl 81 Anaokulu” projesi çerçevesinde Söğütlüyurt Mahallesi’nde inşa edilen okulda, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Binali Yıldırım, törendeki konuşmasında 81 İl 81 Anaokulu projesi kapsamındaki okulların büyük bir çoğunluğunun tamamlandığını belirtti. Anaokullarının hayata geçirilmesinde hayırseverlerin ciddi katkıları bulunduğunu ifade eden Yıldırım, “Yapılan ilde valilerimiz, belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımız, yerel yöneticilerimizin de önemli ölçüde destek ve katkıları var.” dedi.

İNSANA YATIRIMIN ÖNEMİ

Yıldırım, Gürün ailesinin köklü bir aile olduğunu belirterek, insana yapılan yatırımın nesilden nesile aktarıldığını ve sürekli devam ettiğini dile getirdi. “Değeri küçük ama anlamı büyük bir eserle beraber olduklarını” belirten Yıldırım, “İnanın 12 seneden fazla bakanlık yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı’mızla beraber Türkiye’nin değil dünyanın mega projelerini ülkemize kazandırdık. Onların açılışında dahi anaokulunun açılışındaki heyecanı duymadım. Bu eser insan için, geleceğimiz olan evlatlarımız için yapıldı. Okul öncesi eğitimden bahsediyoruz. Bizim neslimiz bırakın 20 kişilik sınıfı, 4-5 sınıf aynı anda okudu. Elhamdülillah o günlerden bu günlere geldik.” diye konuştu.

EĞİTİMİN TEMELİ VE GÜÇLÜ GELECEK

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sağlam bir geleceğin ancak güçlü temeller üzerine inşa edileceğini ve bu temelin ilk taşının erken çocukluk eğitimi olduğunu vurguladı. Akbıyık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin rehberliğinde bilgiyle donanmış, değerleriyle bütünleşmiş, milli bilinç sahibi nesiller yetiştirme amacında olduklarını aktardı.

OKULUN ANLAMINI VURGULADI

Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin de açılışı yapılan okulun sadece bir yapı değil, içinde büyüyecek çocukların kahkahalarıyla hayat bulacak bir yuva olduğunu dile getirdi. “Bir sınıfta açılan defter yarınların kaderini yazar” ifadesini kullanan Sezgin, bir çocuğun gülüşünün bir milletin geleceğini aydınlatacağını söyledi. “Bugün burada bu güzel tabloya sevinirken yüreğimizin bir yanı da sızlıyor. Aynı gökyüzünün altında Gazze’de nice masum çocuk bizim evlatlarımız gibi okula koşmak yerine savaşın gölgesinde hayatını sürmeye çalışıyor” şeklinde konuşan Sezgin, “Burada açılan okulun ışığının sadece Dalaman’ın çocuklarına değil, Gazze’deki yetim ve öksüz çocukların da hayallerini aydınlatmasını” umut etti.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Konuşmaların ardından açılışı yapılan okulun bahçesine, limon servisi (çam) fidanı dikildi ve öğrencilere hediyeler verildi. Törene, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Bağışçı Ali Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Semiha Yıldırım ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.