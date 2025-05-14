Dalaman’da Çilek Ve Salep Hasadı Yapıldı

ÜRETİCİLERİ ALTERNATİF ÜRÜNLERE TEŞVİK ETME ÇALIŞMALARI

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, çilek ve salep hasadı etkinliği birinci sınıf öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Kırcagedre ve Kargınkürü mahallelerinde, üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesini sağlamak amacıyla bu ürünlerin hasadı yapıldı. Etkinlik, İlçe Tarım ve Orman ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

ÖĞRENCİLER VE KATILIMCILAR HASADA KATILDI

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta’nın da katıldığı etkinlikte, Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri yer aldı. Öğrenciler, İsmail Cemil Önder’in bahçesinde çilek hasadı yaparken, Ayla-Tayfun Eren çiftinin bahçesinde ise salep hasadı gerçekleştirildi. Kaymakam Yakuta, bölgede yetişen alternatif ürünlerin önemine dikkat çekerek, “Bölgenin verimli topraklarının getirisi yüksek alternatif ürünler için elverişli olduğunu, üreticilerin bu yönde destekleneceğini” söyledi.