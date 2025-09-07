Dalaman’da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, yardım talebi üzerine olay yerine giderek müdahalede bulundu.

KİŞİLERİN DURUMU VE GÖZALTILAR

Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen operasyonda fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, olay sırasında 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Ekipler, kurtarılan göçmenlerin sağlık durumunu kontrol etti ve gerekli işlemleri başlattı.