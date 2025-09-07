Haberler

Dalaman’da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, yardım talebi üzerine olay yerine giderek müdahalede bulundu.

KİŞİLERİN DURUMU VE GÖZALTILAR

Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen operasyonda fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, olay sırasında 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Ekipler, kurtarılan göçmenlerin sağlık durumunu kontrol etti ve gerekli işlemleri başlattı.

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

