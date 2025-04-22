Dalaman’da Kayıp Muhtar Bulundu

DALAMAN’DA KAYIP MUHTARIN CENAZESİ BULUNDU
Muğla’nın Dalaman ilçesinde kaybolan muhtarın cesedi, uçuruma devrilen otomobilin içinde bulundu. Narlı Mahallesi Muhtarı Mesut Durmuş’tan (58) dün gece itibarıyla haber alamayan yakınları, jandarmaya durumu bildirdi.
ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
İhbarın ardından hemen arama çalışmaları başlatıldı. Durmuş’un kullandığı 20 Y 8384 plakalı aracın, yaklaşık 20 metre derinlikte bir uçurumda bulunduğu tespit edildi. Yapılan sağlık kontrolü sonucunda, Mesut Durmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ
Mesut Durmuş’un cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.