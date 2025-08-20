Dalaman’da Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü

DALAMAN’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, bir otomobilden ormana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu 3 dekar alan zarar gördü.

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA BAŞLADI

Dalaman’ın Atakent Mahallesi civarındaki park halindeki bir otomobilde, saat 09.00 sıralarında yangın alevlendi. Rüzgarın tesiriyle yayılan alevler, ormana sıçradı. Durum hemen bildirildi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 helikopter ile çok sayıda arazöz bölgeye gönderildi.

ALEVLER YAZLIK SİTELERE YAKLAŞTI

Yangının büyümesiyle birlikte alevler bölgedeki yazlık sitelere doğru ilerledi. Ancak, ekiplerin gerçekleştirdiği karadan ve havadan müdahale sayesinde, yazlık sitelere ulaşmadan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. İlk bulgulara göre 3 dekar arazinin zarar gördüğü belirlendi.