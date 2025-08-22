Dalaman’da Tekne Yangını Panik Yarattı

TEKNE YANGINI DALAMAN’DA PANIĞA NEDEN OLDU

Muğla’nın Dalaman ilçesine ait Sarsala Koyu’nda bulunan bir tekne, kısa bir süre içerisinde alevler içinde kaldı. Yangının sebebi henüz netleşmedi, bu nedenle koyda tatil yapanlar arasında panik yaşandı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATIYOR

Olay anı, görgü tanıkları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde teknenin hızlı bir şekilde yanmaya başladığı açıkça gözlemleniyor. Diğer tekneciler, bot motorlarıyla su sıkarak yangını söndürme çabası içinde bulundu.