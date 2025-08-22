Haberler

Dalaman’da Tekne Yangını Panik Yarattı

TEKNE YANGINI DALAMAN’DA PANIĞA NEDEN OLDU

Muğla’nın Dalaman ilçesine ait Sarsala Koyu’nda bulunan bir tekne, kısa bir süre içerisinde alevler içinde kaldı. Yangının sebebi henüz netleşmedi, bu nedenle koyda tatil yapanlar arasında panik yaşandı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATIYOR

Olay anı, görgü tanıkları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde teknenin hızlı bir şekilde yanmaya başladığı açıkça gözlemleniyor. Diğer tekneciler, bot motorlarıyla su sıkarak yangını söndürme çabası içinde bulundu.

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı Yenilendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Danilos Pizza takımı, el değiştirdi. Geçen yıl lige katılan takımın yeni sahibi belirlendi.
Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Mudurnu'da kopan elektrik telleriyle başlayan yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve yerel halkın katkısıyla söndürüldü.

